Çin’de Kovid-19'u tekrar yaymakla suçlanan Afrikalılar için "tahliye kampanyası" başlatıldı

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Çin’in Guangzhou kentindeki Afrikalıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri sırasında yabancı düşmanlığına ve kötü muameleye maruz kalmasının ardından Wine, ABD’li bir aktivistle harekete geçme kararı aldıklarını açıkladı.

Sokaklarda yatan ve tedavi sunulmayan Afrikalıları, bu kişileri kabul eden bir Afrika ülkesine taşıyacaklarını belirten Wine, Çin hükümetine de bir an önce siyahileri hedef alan saldırıların önüne geçme çağrısı yaptı.

ABD vatandaşı ve oturma izni bulunanları da ABD’ye götüreceklerini kaydeden Wine, dünyanın her yerindeki Afrika topluluğundan kampanyaya destek olmasını istedi.

Çin'in Guangzhou başta olmak üzere birçok kentinde yabancıların özellikle de siyahilerin ikinci Kovid-19 dalgasından sorumlu tutularak evlerinden tahliye edildiği, alışveriş merkezleri, restoranlar ve hastaneler dahil kamusal alanlara alınmadığı, evlerinden ve kaldıkları otellerden çıkarıldıkları, sokaklarda darp edildikleri iddiaları Afrika'da tepkiyle karşılanmıştı.