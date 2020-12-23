Çin’de gözaltında tutulan Avustralya vatandaşı yazar Yang işkence gördüğünü ileri sürdü

ABD'nin New York eyaletinden geçen yıl ocak ayında karısı ve kızıyla Çin'in Guangcou kentine varmasının akabinde gözaltına alınan yazar Yang, ailesine mektup gönderdi.

Mektubunda yaklaşık 2 yıl boyunca gözaltında yaşadıklarını anlatan Yang, şunları kaydetti:

"Özellikle işkence, 300’den fazla sorgulama, birçok sözlü istismardan sonra derinlemesine içsel gözlem yaptığım bir yerdeyim. Mahkemeye hala biraz güveniyorum. Onların (hakimlerin) bana adaleti sağlayacağını düşünüyorum."

Yang, destekçilerine demokrasi, hukukun üstünlüğü ve özgürlüğü takip etmeleri çağrısında bulundu.

- Çin hükümeti, Yang’ın işkence iddialarını yalanladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Yang'ın iddialarına yönelik "işkence yapılmasının söz konusu olmadığını, Yang'ın çeşitli yasal haklarının korunduğunu" söyledi.

Çin hükümeti, Ocak 2019'da Guangcou'da gözaltına alınan Yang hakkında 7 Ekim'de casusluk suçlamasıyla dava açıldığını bildirmiş, Çinli yetkililerin, davayı "hukuka uygun ve Yang'ın haklarını tamamen koruyarak" ele alacağını belirtmişti.