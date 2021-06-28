Çin, 100’üncü yıl kutlamaları öncesi provalara başladı

Pekin, Çin Komünist Partisi’nin 1 Temmuz’daki 100'üncü yıl etkinliğine hazırlık olarak bu hafta gözetim ve güvenliği arttırdı. Pekin kenti trafiğe kapattı, sokaklar çiçekler ve ulusal bayraklarla donatıldı.
Reuters’ın gizli olarak tanımladığı provaların, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) tarihini yüceltmek ve Çin'in sosyalist sistemine iç sadakati güçlendirmek için tasarlanmış bir yıllık planlama çabasının son aşamalarını temsil ettiğini aktardı. Parti 1921'de Şanghay'da kuruldu.
PROPOGANDA AFİŞLERİ
Şehir genelinde propaganda afişlerinde, "Komünist Parti olmadan yeni Çin yok." ifadeleri yer aldı.
GÖSTERİ DÜZENLENECEK
Devlet medyası ve devlet kurumları, Tiananmen Meydanı'nda büyük ölçekli bir tiyatro etkinliğine işaret etmesine rağmen, etkinlik için planlar tam olarak açıklanmadı. Pazartesi günü, 2008 Olimpiyatları için inşa edilen Pekin Ulusal Stadyumu’nda bir gösteri yapılması planlanıyor.
TARİHİ NİHİLİSTLER
Yıl dönümünden önce, ulusal kahramanların karalanmasını yasaklayan bir yasa kapsamında, bu yıl bir dizi tutuklama ve vatandaşların "tarihi nihilistleri" bildirebilecekleri çevrim içi bir platform da dahil olmak üzere potansiyel muhalif faaliyetlere yönelik bir kısıtlama geldi.
‘‘MUAZZAM BİR DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ YAPMAK VE BUNUN BOZULMASINI İSTEMEMEK’’
Reuters’a konuşan Avustralya Ulusal Üniversitesi Pasifik İşleri Bölümü'nde Çin siyaseti konusunda uzman olan Graeme Smith, ÇKP’nin 1 Temmuz öncesi şehir genelinde aldığı güvenlik önlemlerine ilişkin, "Muazzam bir doğum günü partisi yapmak ve utanç verici komşularınızın bunu bozmasını istememek gibi" benzetmesinde bulundu. Potansiyel muhalif hareketler için 1 Temmuz’un uyarıcı bir işlev göreceğini bildirdi.
NÜFUS SAYIMLARI
Pekin’de geleneksel avlu evleri olan hutongların sakinleri, Reuters'a verdikleri demeçte, geçen hafta polis memurlarının Pekin'in merkezindeki Dongcheng bölgesinde kapı kapı dolaşarak ev kayıtlarını kontrol ettiğini ve her adreste yaşayan insan sayısını doğruladığını söyledi. Bir Dongcheng polis yetkilisi Reuters'a bu tür ziyaretlerin "normal teftişler" olduğunu söyledi.
ŞEHİRDE AKIL HASTALIKLARINDAN MUZDARİP OLAN SAKİNLERE KONTROL
Şehirde akıl hastalıklarından muzdarip olan sakinlere yönelik kontroller yapıldı. Reuters büyük siyasi olaylardan önce bunun yapıldığını aktardı. Bu kontroller aynı zamanda bipolar bozukluk ve şizofreni hastalıklarına sahip olan sakinleri de içeriyor.
Pekin Belediyesi, Reuters’ın yorum talebine yanıt vermedi.
İDDİALARA GÖRE TEHLİKELİ ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAKLANDI
Bir e-ticaret sitesi yetkilisi, haziran ayından itibaren gaz şişeleri ve yanıcı ürünlerin Pekin sakinlerinin satın almasına izin verilmediğini söyledi.
Çin’de ÇKP’nin 100’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında hastaneler, okullar ve askeri birimler de dahil olmak üzere yerel devlet kurumları, yıldönümü münasebetiyle siyasi eğitim oturumları ve parti tarihi sergileri de dahil olmak üzere özel etkinlikler düzenleyecek.
Çin'in Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Ren Guoqiang, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Ordunun tamamı kutlamaların yaydığı siyasi coşkuyu yeni dönemde ülkenin ve ordunun güçlendirilmesi davasını ilerletmek için pratik eylemlere dönüştürecek." ifadelerinde bulundu.
Reuters, sosyal medya firması ByteDance şirketinin Tianjin merkezinde sansür biriminde çalışan iki kişinin ve Çin arama motoru Baidu.com adlı şirkette çalışan bir yetkilinin son aylarda yıl dönümüyle ilgili olumsuz yorumları kaldırma konusunda yeni yönergeler aldıklarını söyledi. Reuters’ın sansür iddialarına yönelik hiçbir şirket yorum taleplerine cevap vermedi.
Reuters, yabancı medyayla konuşmalarına izin verilmediği için ismini vermeyi reddeden bir ByteDance çalışanın sözlerini aktardı. Çalışan, ÇKP’nin 100’üncü yıl dönümü öncesi hataya mahal vermediğini aktardı.
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