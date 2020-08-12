Çin'de bir aile, erkek bebek doğmadığı gerekçesiyle yeni doğmuş kız bebeğini çöp kutusunda ölüme terk etti. Belediye işçisi, sabahın erken saatlerinde yoldan geçen çöp kutusundan ağlama sesi geldiğini fark etti. İçine baktığında ise çöp poşetine konulmuş, böceklerin istilasına uğramış, aşırı derecede kilo kaybı olan bir bebek gördü.
ANNE-BABA GÜVENLİK KAMERASINDAN BULUNDU
Belediye işçisi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay, Çin´in Guangdong bölgesindeki Dongguan kentinde 29 Temmuz´da meydana geldi. 24 yaşında Zhang adındaki baba, henüz adını dahi koymadıkları yeni doğan bebeği çöp kutusunun yanına bırakarak uzaklaştı. Bir belediye işçisinin ağlayan bebeği fark etmesi üzerine olay yerine gelen polis, bölgede bulunan mağazaların güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekibi, bebeği ölüme terk eden kişilerin Wi ve Zhang olduğu ortaya çıktı. Genç aile polis tarafından gözaltına alındı.
"ERKEK DOĞMADI, ÇÖPE ATTIK"
Polis tarafından gözaltına alınan Wi ve Zhang, halihazırda iki kız çocuklarının bulunduğunu ve üçüncü bebeğin kız doğması nedeniyle çöpe bıraktıklarını söyledi. Öte yandan, baba Zhang bir çocuğa daha bakamayacağını ifade etti. Çöpe bırakılan bebek, çocuk esirgeme tarafından koruma altına alınırken, polis aileye soruşturma başlattı. Bu tarz suçların Çin´de 5 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanacağı aktarıldı.
ÇİN´DE HER YIL 100 BİN BEBEK TERK EDİLİYOR
Son yapılan araştırmalara göre, Çin´de her yıl 100 bin, günde ise 270 bebek aileleri tarafından terk ediliyor. Çin hukukuna göre ise bebeklerini terk eden ailelere 5 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!