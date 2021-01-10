Patlama anı ise kameraya yansıdı. Patlama, Çin´in Hunan eyaletindeki Ningxiang kentindeki bir batarya fabrikasında meydana geldi.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Patlama sonrası çıkan yangına 36 itfaiye aracı ile 288 personelin müdahale ettiği öğrenilirken, söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.