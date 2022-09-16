Çin’de 42 katlı bina alev alev yandı

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha kentinde bir binada yangın çıktı.

Binadan yoğun duman yükselirken, alevler tüm katlara yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadı.

Alevler uzun süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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