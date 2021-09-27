Kulüpten yapılan açıklamada, takımın hedeflediği başarılardan uzaklaşması nedeniyle 49 yaşındaki Hollandalı teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Son 7 lig maçının 6'sını kaybeden Cincinnati, 14 takımlı Doğu Konferansı'nda 13. sırada yer alıyor.

Futbolcu kökenli teknik adamlardan Stam, daha önce Reading, PEC Zwolle ve Feyenoord takımlarını çalıştırmıştı.