Çinçilya yavrusu Hera doğal yaşam parkının maskotu oldu
Antalya'da kutuda "Ne olur onlara iyi bakın" notuyla doğal yaşam parkının kapısına bırakılan çinçilyaların dünyaya gelen yavrusu Hera, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın giriş kapısına 2 ay önce kutuda oyuncakları, banyo yaptığı özel kumu ve yiyecekleriyle bırakılan 2 çinçilya, veteriner kliniğinde sağlık kontrolleri ve karantina süreçleri tamamlandıktan sonra ziyaretçilerle buluştu.
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Yerden ısıtmalı, yaz-kış aynı sıcaklık ve nem oranına sahip, ultraviyole ışık ile güneş ışınları almasının sağlandığı özel kafeslere konulan çinçilyaların bir yavrusu dünyaya geldi.
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Görevlilerin Hera adını verdiği yavru, doğal yaşam parkının maskotu oldu.
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"BIRAKILDIĞINI GÖRÜNCE ŞAŞIRMIŞTIK"
Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, çinçilyaların Güney Amerika kıtasına özgü bir kemirgen türü olduğunu söyledi.
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Postu için avlanmaları nedeniyle çinçilyaların neslinin azaldığını ifade eden Arsun, dişilerin tek eşli olduğunu ve ortalama 111 gün süren gebeliğin ardından yavrularını dünyaya getirdiğini kaydetti.
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Arsun, çinçilyaların çok sosyal hayvanlar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Küçük bir kafeste sıfır masrafla çocuklara sevdirebilirsiniz. 'Maddi durumum artık yetmiyor. Ne olur onlara iyi bakın.' notuyla bırakıldıklarını görünce şaşırmıştık.
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Zaman zaman bu şekilde hayvanlar bırakılıyor ama çinçilyaların bırakılması bizi de şaşırtmıştı. İklimlendirme koşullarından beslenmesine kadar özenle bakıyoruz. Özel yemleri, banyo yapması için özel kumu var."
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Dişi çinçilyanın 2 hafta önce kendilerine de sürpriz yaparak bir doğum gerçekleştirdiğini anlatan Arsun, "Doğal yaşam parkında ilk defa çinçilya yavrusunun dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz.
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Çok güzel dişi bir yavrumuz oldu. Ziyaretçiler yavruyu çok merak ediyor. Dakikalarca kafeslerinin önünden ayrılmıyorlar. Burada onların spor yaptığı, oyun alanları da var. Özellikle o anları görmek için insanlar çinçilyaların bulunduğu alana geliyor" dedi.
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