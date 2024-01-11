Çinçilya yavrusu Hera doğal yaşam parkının maskotu oldu

Çok güzel dişi bir yavrumuz oldu. Ziyaretçiler yavruyu çok merak ediyor. Dakikalarca kafeslerinin önünden ayrılmıyorlar. Burada onların spor yaptığı, oyun alanları da var. Özellikle o anları görmek için insanlar çinçilyaların bulunduğu alana geliyor" dedi.