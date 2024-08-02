Cinayeti gördü diye çocuğu öldürdü!
Olay, Antalya'da meydana geldi. 17 suç kaydı olan adam evladının gözü önünde sevgilisini öldürdü. Vahşet bununla kalmadı. Vicdansız adam ardında tanık bırakmamak için 8 yaşındaki çocuğu da öldürdü.
Giriş: 02.08.2024 - 20:41 Güncelleme: 02.08.2024 - 20:41
Olay, Antalya'da meydana geldi.
17 suç kaydı olan adam evladının gözü önünde sevgilisini öldürdü.
Vahşet bununla kalmadı.
Vicdansız adam ardında tanık bırakmamak için 8 yaşındaki çocuğu da öldürdü.
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