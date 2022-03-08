Cinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandı

AA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde cinayet suçundan 3 yıldır aranan zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "tehdit amacıyla kasten adam öldürme" suçundan hakkında yakalama kaydı bulunan ve 3 yıldır aranan zanlının yakalanması için Karlıova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.