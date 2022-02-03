Cinayet, yakınları haber alamayınca ortaya çıktı

İHA

Gaziantep'te yakınları tarafından bir süre haber alınamayan şahıs, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yakınları yalnız yaşayan Hamit K.'den uzun süre haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine şahsın yaşadığı eve giden ekipler, Hamit K.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Hamit K.'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Şahsın ölümüyle ilgili Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için de çalışma başlattı