Cinayet şüphelisi tutuklandı - İSTANBUL

AA

Alınan bilgiye göre Ersin K, Fatih Balat'ta önceki akşam çıkan bir tartışma sonucu Berattin Ç. adlı bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Ersin K'nın, soruşturma açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındı.Tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ersin K. mahkeme sorgusunun ardından, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ersin K'nın emekli olduktan sonra ticaretle uğraşmaya başladığı ve cinayetle sonuçlanan tartışmanın bir dava nedeniyle çıktığı öğrenildi.