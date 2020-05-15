Cinayet şüphelisi gözaltına alındı - İSTANBUL

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Mithatpaşa Mahallesi'nde bir mandırada dün Türkmenistan uyruklu Raşit A'nın tüfekle vurularak öldürülmesi sonucu Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.Arama çalışmalarında olayın gerçekleştiği adrese yakınlardaki ormanlık alanda şüpheli Özgür Y. yakalandı. Olayda kullanılan av tüfeği de mandıraya yakın bir bidon içerisinde ele geçirildi.Şüpheli ilk ifadesinde öldürdüğü kişinin kendi telefonunu kurcaladığını, telefonunda ailesinin fotoğraflarına yorum yapması üzerine kıskançlık üzerine olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.