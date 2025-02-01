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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinayet 19 yıl sonra ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Cinayet 19 yıl sonra ortaya çıktı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 yıldır haber alınamayan kızı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 00:05 Güncelleme: 01.02.2025 - 00:05
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        Cinayet 19 yıl sonra ortaya çıktı
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        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006'da haber alınamayan Yasemin Dermenci'nin kaybolmasına ilişkin dosyayı yeniden ele aldı.

        Geçen sene farklı bir kayıp olayıyla ilgili alınan ifadelerde, kaybolan Dermenci'nin 2006'da tüfekle öldürülerek gömüldüğü bilgisi üzerine ekipler teknik ve fiziki takip başlattı.

        Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 4 kişiden 3'ü gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Olayla ilgili aranan 1 şüphelinin ise 2011'den bu yana kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

        Öte yandan ekipler, faili meçhul dosyalarının çözülmesi için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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