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Çınarcık Belediyesi dere yataklarında ıslah çalışması başlattı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, dere yataklarının denize dökülen bölümlerinde ıslah çalışması başlattı

Giriş: 02.02.2023 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Çınarcık'ta dere yataklarında ıslah çalışması
AA

Yalova'nın Çınarcık Belediyesi, dere yataklarında ıslah çalışması başlattı.

Dere yataklarının denize dökülen kısımlarında Çınarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan ıslah çalışmasında, biriken pislikler ve suyun akışını engelleyecek malzemeler belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

Dere yatağının ağzı derinleştirilerek tıkanmasını önleyecek çalışmayla, deniz kenarındaki yağmur suyu menfezlerinde tıkanıklıklar giderilerek taşkın riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

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