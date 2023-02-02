Çınarcık'ta dere yataklarında ıslah çalışması

Yalova'nın Çınarcık Belediyesi, dere yataklarında ıslah çalışması başlattı.

Dere yataklarının denize dökülen kısımlarında Çınarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan ıslah çalışmasında, biriken pislikler ve suyun akışını engelleyecek malzemeler belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

Dere yatağının ağzı derinleştirilerek tıkanmasını önleyecek çalışmayla, deniz kenarındaki yağmur suyu menfezlerinde tıkanıklıklar giderilerek taşkın riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.