Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi'nde annesinin ATM'den para çektiği sırada elindeki külahtan dondurma yiyen 6 yaşındaki Çınar, duvarın üzerinde bir sokak kedisini fark etti.

İHA'nın haberine göre çocuk elindeki dondurmayı kediye uzattı.

Dondurmasını kediye yediren küçük Çınar, daha sonra kendisini çağıran annesinin yanına gitti.

Çocuğun dondurmasını kediyle paylaştığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.