Çin yönetimini zor durumda bırakan protestolar: Komünist öğrenciler işçi haklarını savunuyor

02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'in en prestijli üniversitelerinden birinde geçtiğimiz Cuma günü 10'u aşkın öğrenci, öğrencilerle işçilerin birlikte hak mücadelesi yürüttüğü harekete yönelik baskıları protesto etti.
Pekin Üniversitesi'nin Marksist Fikir Kulübü'nden öğrenciler, yeni mezunlar ve araştırma görevlilerinden oluşan bir grup, bağımsız sendikalarını kurma mücadelesi veren fabrika işçilerini destekleyen bir kampanya yürütüyor.
Cuma günkü protesto öncesinde, geçen hafta Pekin Üniversitesi yönetimi, bir grup Marksist öğrencinin, modern Çin'in kurucu önderi Mao Zedong'un 125. doğum günü için düzenledikleri kutlamayı engellemeye çalışmış, Fikir Kulübü başkanı önce gözaltına alınıp sonra başkanlık görevinden azledilmişti.
Bunun üzerine Cuma günü baskıları protesto eylemi yapan öğrenciler, Fikir Kulübü liderinin görevine iadesini de istediler.
Üniversite yönetimi ise hemen harekete geçti ve öğrenciler güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alınıp sınıflarda sabaha kadar sorgulandı.
Öğrenciler, Cumartesi sabahı serbest bırakıldıktan sonra baskılarla ilgili mesaj ve görüntüleri sosyal medyada paylaştılar.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, güvenlik görevlilerinin göstericileri ve öğretim üyelerini tartaklayarak gözaltına aldıkları görülüyor.
https://twitter.com/jasic_worker/status/1078582682920148992
1976'da ölen Mao halen iktidardaki Komünist Parti tarafından resmen önder kabul ediliyor.
Gözaltında kaybolanlar da oldu
Fakat Mao'nun, Marx ve Lenin'in eşitlik ve sosyal adalet konularındaki mesajlarını öne çıkararak, ekonomi görülmemiş bir büyüme gösterirken zenginlerle fakirler arasındaki uçurumun büyüdüğüne dikkat çeken ve işçi sınıfının yaşam koşullarının iyileştirilmesini isteyen sol öğrenci hareketi, iktidarı zor durumda bırakıyor.
Son birkaç aydır hükümetin harekete yönelik baskıları yoğunlaştı, 20'nin üzerinde eylemci gözaltına ya da ev hapsine alındı, kaybolanlar oldu.
Kasım ayında görgü tanıkları Pekin Üniversitesi yeni mezunlarından Zhang Shengye'nin okul kampüsünde dövülerek bir arabaya bindirilip götürüldüğünü söylüyorlar.
Geçtiğimiz yaz örgütlenmeye başlayan bu küçük ve direngen komünist öğrenci grubu, Çin'in güneyindeki fabrikalara giderek iktidardaki Komünist Parti'nin denetiminde olmayan bağımsız bir sendika kurma mücadelesi veren işçilerle dayanıştılar.
Kampanyaları boyunca komünizmin prensiplerini öne çıkaran gençlerin geçen hafta Mao'nun doğum günü kutlamalarındaki sloganı ise "Yaşasın Başkan Mao, yaşasın işçi sınıfı" idi.
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