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Çin yönetimi, koronavirüs salgınına müdahaledeki 'yetersizlikleri' kabul etti

İlk vakası geçen yılın son gününde rapor edilen koronavirüs salgını ile ilgili Çin yönetimi, müdahale konusunda "eksiklik ve yetersizliklerin" bulunduğunu kabul etti.

06.02.2020 - 08:47 | Güncelleme:
- Getty Images

İlk vakası geçen yılın son gününde rapor edilen koronavirüs salgını ile ilgili Çin yönetimi, müdahale konusunda "eksiklik ve yetersizliklerin" bulunduğunu kabul etti.

Pekin yönetimi, ulusal acil durum yönetiminin geliştirilmesi gerektiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının satıldığı pazarlara yönelik denetim başlatılacağı da belirtildi.

Virüsün, salgının merkezi olan Vuhan'daki, Huanan Balık Pazarı'ndan yayıldığı değerlendiriliyor.

Açıklanan son resmi rakamlara göre, 3 Şubat Pazartesi günü itibariyla Çin genelinde 17 binden fazla vaka tespit edildi.

Yine resmi rakamlara göre 361 kişi de virüse bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

Ancak Salı günü Çin televizyonundaki haberlerde 64 kişinin daha öldüğü, 2 bin 345 kişide daha ise virüs tespit edildiği bildirildi.

Devletin açıkladığı sayılara göre, koronavirüs salgınındaki ölümlerin sayısı SARS salgınındaki ölü sayısını aştı.

Uzmanlar, bu verilere karşın, koronavirüsün ölüm oranının (%2.1),SARS salgınının ölüm oranından (%9.6) az olduğuna dikkat çekiyor.

- BBC

Politbüro hangi kararları aldı?

Çin Komünist Partisi Politbürosu, Devlet Başkanı Şi Jinping başkanlığında yaptığı toplantıda, salgınla ilgili gelişmeleri görüştü.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, politbüro, "büyük test" olarak nitelenen salgından dersler çıkardı.

Müdahalede yetersizlikler olduğunu kabul eden Politbüro, acil durum yönetiminin geliştirilmesi gerektiğini açıkladı.

Toplantıda, yaban hayvanlarının yasadışı ticaretinin kesinlikle yasaklanmasının kararlaştırıldığı da bildirildi.

Virüsün ortaya çıktığına benzer pazarlara da sıkı denetim getirileceği aktarılıyor.

Çinli virüs uzmanları, Vuhan kentinde ortaya çıkan virüsün, yarasa kaynaklı olduğunu değerlendiriyor.

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