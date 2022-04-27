Çin yeniden alarmda: Milyonlarca kişiye toplu test kararı!

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Çin'in başkenti Pekin'deki yetkililer, Şanghay'daki gibi bir kapanmayı önlemek için çabalarını hızlandırdı.

Pekin'de son günlerde artan yerel vakalar sebebiyle 16 bölgede toplu test kararı verildi, Pekin sakinlerinin test yaptırmak için uzun sıra oluşturduğu görüldü.

Yetkililer düzenlediği basın toplantısında, son 24 saat içinde 22 vaka daha bulunduğunu ve son beş günde toplam vakanın 92'ye çıktığını söyledi.

Pekin'de toplu test kararının açıklanmasının ardından pazartesi günü 21 milyonluk şehirde panik yaşanmıştı. Şanghay'daki gibi bir kapanma kararına karşı insanlar marketlere akın etmişti, ancak Reuters'ın aktardığına göre şehirde durum sakinleşti.

KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

Öerkez ilçelerden Çaoyang'da toplu testlerin başlamasının ardından Donçıng, Şiçıng, Haydien, Fıngtay, Şicingşan, Fangşan, Tongcou, Şunyi, Çangping ve Daşing ilçeleri ile Pekin Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde salı ile cumartesi günleri arasında 3 tur toplu test yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, salgın nedeniyle vakaların görüldüğü tekil yerleşimlerin yanı sıra bir mahallede karantina ilan edildi.

Kentteki tüm kültür ve spor etkinlikleri, fuarlar, sergiler ve diğer büyük ölçekli etkinlikler iptal edildi.

Pekin Yerel Yönetimi Sözcüsü Şu Hıcien, yaptığı açıklamada, şehrin virüs tetkik tedbirlerinin genişletilmesine hazır olması gerektiğini belirterek, "Salgını etkin şekilde önlemek ve halk sağlığını güvenceye almak için salgınla mücadeleyi sonsuz bir savaş olarak yürütmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay benzeri bir kapanmayı gerektirecek yayılmanın olması ihtimali kaygıları artırıyor. Vatandaşlar olası bir kapanmaya hazırlık için yiyecek stoklarken, bazı süpermarketlerde temel gıda maddelerinin bulunduğu rafların boşaldığı gözlendi.

Pekin Ticaret Bürosu Başkan Yardımcısı Cao Veydong, kentteki 7 tarım toptancı pazarındaki sebze stoklarının 22 bin 700 ton olduğunu, şehrin genel olarak günlük ihtiyaçları karşılayacak yeterli stokunun bulunduğunu belirtti.

Pekin'deki yeni salgın dalgasında ilk vakalar 22 Nisan'da kaydedilmiş, Omicron varyantı taşıyan vakaların bir haftadır fark edilmeden yayıldığı bildirilmişti.

"DURUM ACİL VE VAHİM"

Devlete ait "Beijing News" gazetesinin haberine göre, Pekin Komünist Partisi Sekreteri Cai Çi, Belediye Başkanı Çın Cining ve diğer şehir yetkilileri, yaptıkları acil durum toplantısında şehirde aniden ortaya çıkan vakaların farklı yayılma zincirlerine ait olduğunu, bu yüzden daha fazla yayılma riskinin bulunduğunu vurgulayarak, "durumun acil ve vahim olduğunu" belirtmişti.

Ülkenin en büyük şehri Şanghay'da mart başından bu yana Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle uygulanan kapanmanın sürmesi, Çin'in diğer büyük şehirlerinde de endişeye sebep oluyor.

Güney eyaleti Guangdong'a bağlı 17,5 milyon nüfuslu Şıncın şehri, yerel kaynaklı 75 vakanın görülmesinin ardından 14 Mart'ta bir hafta kapanmaya gitmişti.