Çin ve Rusya'dan iş birliği vurgusu

Reuters

Çin ve Rusya ikili ilişkileri geliştirme ve iş birliğini ilerletme konusunda kararlı olduklarını açıkladı.

Açıklama, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmesinden sonra geldi.

Çin'de gerçekleşen Afganistan görüşmeleri için bir araya gelen iki bakan, ikili ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Wang Yi, "Çin ve Rusya ikili ilişkileri geliştirme ve iş birliğini ilerletme konusunda kararlı." dedi.

Wang Yi, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden müzakere görüşmelerine destek verdiklerini belirtti.,



