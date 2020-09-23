Çin ve Hindistan, sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırmayacak

İki ülkenin üst düzey askeri yetkilileri arasında 21 Eylül Pazartesi günü yaklaşık 14 saat süren görüşmenin ardından savunma bakanlıkları tarafından bugün ortak bir açıklama yayımlandı.
Açıklamada, tarafların iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca "iletişimin güçlendirilmesi" ile "yanlış anlaşılmalardan ve hatalı hükümlerden kaçınılması" konusunda uzlaşmaya vardığı belirtildi.
"Cephe hattına birlik gönderilmesine son verilmesi"nde mutabık kalındığı kaydedilen açıklamada, "en kısa zamanda" komutan düzeyindeki görüşmelerin 7'nci turunun yapılacağı aktarıldı.
Açıklamada, iki ülkenin de "sınır bölgesinde barış ve huzuru birlikte koruyacağı" ve komutanlarının "liderlerinin verdiği önemli ortak kararın ciddiyetle uygulanması" konusunda anlaştığı ifade edildi.
İki ülke, anlaşmalarla kesinleşmemiş sınır hattı nedeniyle 1962'de bölgede çatışmaya girmişti. Tarafların "Fiili Kontrol Hattı" adını verdiği itibari bir ateşkes hattına uyarak silahsızlandırmayı taahhüt ettiği dağlık sınır bölgesi sıklıkla askerler arasında gerilimlere sahne oluyor.
- Haziranda 20 Hint askeri ölmüştü
Sınırda 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.
Hindistan Savunma Bakanlığından 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Çin ordusunun, 29 Ağustos gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" belirtilmişti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician ise 31 Ağustos'ta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ordusunun iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) riayet ettiğini bildirerek, "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini” ifade etmişti.
Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Çinli mevkidaşı Vey Fınghı, 4 Eylül'de Moskova'da Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı çerçevesinde bir araya gelmişti.
Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda her iki ülkenin gerilimi daha fazla artıracak veya durumu daha da karmaşıklaştıracak adımlar atmama konusunda anlaştığı kaydedilmişti.
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