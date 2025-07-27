Çin ve Anadolu kültürü Kapadokya'da buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Nisan ayında başlattığı ve sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en kapsamlı ve en büyük festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki 8’inci ayağı, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nevşehir ve ülke turizminin gözbebeği Kapadokya bölgesinde yapılacak.

Şehirlerin marka değerlerini artırarak her birini kültürel ve sanatsal anlamda cazibe merkezine dönüştürmek amacıyla bugüne kadar Adana’dan Urfa’ya, Trabzon’dan Van’a 7 şehirde düzenlenen dev festivalin Nevşehir’deki açılışı ise 2 Ağustos’ta Çin Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

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Çinli sanatçılar açılışta müzik, dans ve workshop etkinlikleri düzenleyecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliği’nin önde gelen temsilcilerinin katılacağı 2 Ağustos'taki açılış günü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin’in konuşmalarını sırasıyla Çin Çay Seremonisi, Çin Dansı ve Sema Gösterisi ve Kanun ile Guzheng müzik dinletisi izleyecek.Etkinliğin ardından yapılacak sergi açılışını ise akşam saatlerinde Ödüllü Yaşar Baba Mağarası’nda Türk Gecesi takip edecek.

Etkinliğin 3 Ağustos programı ise Çin Çay Yapım Workshop’uveÇin Kaliografi Sanatı Workshop’uile dikkat çekecek. Etkinlik, workshopların ardındanKültür Üniversitesi’nin Moda Etkinliği ile devam edecek. Medeniyetleri buluşturan kent, onlarca etkinliğe ev sahipliği yapacak Bu yıl toplam 20 şehirde düzenlenerek 8 ay boyunca geniş bir kitleyi kültür ve sanatla buluşturmaya devam eden dev festival, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kapadokya bölgesinde Çin rüzgârı estirecek. Türkiye’yi dünyaya tanıtan en önemli tarihi miraslardan biri olan Kapadokya’daki etkinlikler, Nevşehir ve bölgenin kültürel mirasını sanatsal bir çerçevede sergileme fırsatı sunacak. Kentin medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi atmosferi; konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.