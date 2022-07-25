Çin yeni uzay istasyonuna modül gönderdi

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Der Spiegel'in haberine göre, Pazar günü 08:22'de Hainan Adası'ndan 3 modülün ikincisi olan Wentian fırlatıldı. Wentian'ın 18 metre uzunluğunda 4.2 metre çapında ve 22 ton ağırlığında bilimsel deneyler için tasarlandığı belirtildi.

Çin uzay ajansı, Tiangong'un iki modülünün başarıyla gönderildiğini ,üçüncüsünün de Ekim ayında fırlatılacağını açıkladı.

Merkez, 2021 Nisan'dan beri yörüngede

Tiangong uzay istasyonun yerleştirilmesi için fırlatılan ilk modül olan Tianhe, 29 Nisan 2021'den beri yörüngede bulunuyor. Fırlatılan ikinci modül olan Wentian'ın gönderilmesine hazırlık amacıyla Haziran ayında Shenzhou-14 fırlatılmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.