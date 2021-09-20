Çin, Tiencou-3 kargo mekiğini uzay istasyonuna yolladı

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Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, Tiencou-3 kargo mekiğinin, Long March 7 roketiyle ülkenin güney batısındaki Hainan Adası'ndan fırlatıldığı bildirildi.

İstasyona 6 ton ağırlığında donanım ve ihtiyaç malzemesi taşıyan mekiğin, çekirdek modül Tienhı ile önceki kargo seferini yapan Tiencou-2 kargo mekiği arasına demirleyeceği kaydedildi.

- Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun Tienhı (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modülü, 29 Nisan'da fırlatılmıştı. Ardından 29 Mayıs'ta Tiencou-2 (Gök Gemisi-2) kargo mekiği ile istasyona bir ikmal seferi ve 17 Haziran'da Şencou-12 (Kutsal Gemi-12) mekiği ile insanlı sefer düzenlenmişti.

Çekirdek modüle ek olarak "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri de 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

"Tiengong" (Göksel Saray) adı verilen istasyonun, 2022'de tamamlanabilmesi için 4 insanlı, 4 de kargo seferi yapılması planlanıyor.