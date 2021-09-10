Çin, Taliban yönetimindeki Afganistan'a 31 milyon dolarlık gıda, aşı ve ilaç yardımı yapacak

Afganistan Başbakan Yardımcısı olan Molla Abdulgani Baradar bir süre önce Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yle görüşmüştü

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ülkesinin Afganistan'a 31 milyon dolarlık gıda, Covid aşısı ve ilaç yardımı yapacağını açıkladı.

Pakistan, İran, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan mevkidaşları ile görüşen Çinli bakan, bu ülkelerden Afganistan ile iş birliği yapmalarını istedi.

Çin, 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirerek 20 yıl sonra ülkede yeniden kontrolü sağlayan Taliban'la uzun süre önce ilişki kurmuştu.

Temmuz ayında bir Taliban heyeti Pekin'de ağırlanmıştı.

Çinli yetkililer Taliban heyetine, ekonomik yardım vaadinde bulunmuş ancak Afganistan'ın "terör örgütleri için üs olarak kullanılmasına" izin verilmemesi gerektiğini de vurgulamıştı.

Taliban yetkilileri ise Çin'i, Afganistan'ın en önemli uluslararası ortaklarından biri olarak tanımlıyor ve Çin'in ülkeye yatırım yapmasını bekliyor.

Çin'de bazı sosyal medya kullanıcıları ise Afganistan'da kadınlara yapılanlar üzerinden ülkelerinin Taliban ile ilişki kurmasını eleştiriyor.

'ABD'nin Afganistan'daki varlığı ülkeye büyük zarar verdi'

Öte yandan, Çin Dışişleri Sözcüsü Vang Venbin de, ABD'nin Afganistan'daki varlığının "ilk günden çekilmeye kadar Afganistan'a büyük zarar verdiğini" söyledi.

Sözcü Vang, "Son 20 yılda ABD'nin Afganistan'da yaptıkları, kendi ideolojini ve değerlerini lakayt bir askeri işgal yoluyla başkalarına empoze etme çabasının nasıl sonuçlar doğuracağının çok tipik bir örneği" dedi.

Pekin yönetimi, Taliban'ın dün Afganistan'da geçici hükümeti açıklamasını da, "ülkede düzenin sağlanmasına yönelik gerekli bir adım" olarak görüyor.

Taliban, geçici hükümeti açıkladıktan sonra Afganistan'ın artık bir "İslam Emirliği" olduğunu ilan etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden Taliban yönetimini tanımaya "daha çok uzak" olduklarını söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Afganistan'da geçici hükümetin kurulması öncesi benzer bir soruya, "Şartlara ve gelişmelere göre hareket edeceğiz" yanıtını vermişti.