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Çin Takvimi 2023 cinsiyet hesaplama nasıl yapılır?

Çin Takvimi, Güneş ve Ay hareketlerinin yanında Çin özel günlerini de dikkate alarak yapılmıştır. Birçok amaç ile kullanılan Çin Takvimi'nde 12 yıllık bir döngü kullanılmaktadır ve her döngü 5 kez tekrarlanmaktadır. Bizim kullandığımız takvime kıyasla 1 senenin 11 gün daha kısa olması Çin Takvimi'nin öne çıkan özelliklerindendir. Çin Takvimi hamilelik sürecinde bebeğin cinsiyetinin tahmin edilmesi ile muhtemel sonucu göstermektedir. İşte 2023 Çin Takvimi ile cinsiyet hesaplaması hakkında detaylar...

Giriş: 24.02.2023 - 12:45 | Güncelleme: ABONE OL
Çin Takvimi 2023 cinsiyet hesaplama nasıl yapılır?
HABERTURK.COM

Çin Takvimi ile cinsiyet hesaplama, Çin'de çok eskiye kadar dayanan bir gelenektir. Çin Takvimi cinsiyet hesaplama yöntemi hamilelik sürecinde kadınlar tarafından bebeğin cinsiyetini tahmin etmek ve planlama yapmak için kullanılmaktadır. Çin Takvimi ile hesaplama yapabilmek için yaş hesaplamanız ve gebe kaldığınız ayı bilmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler ile bebeğinizin muhtemel cinsiyetini öğrenebilirsiniz. İşte, Çin Takvimi ile cinsiyet hesaplaması hakkında merak edilen bilgiler...

Çin Takvimi 2023 ile Cinsiyet Tahmini

Cinsiyet hesaplama için, anne adayının yaşına ve hamileliğin tahmini ayına bakarak, Çin Takvimi cinsiyet tablosuna göre tahmin yapılır. Aşağıda verilen link üzerindeki sütunlar hamileliğin tahmini aylarını, satırlar ise anne adayının doğum tarihindeki Çin takvimi yıllarını gösterir. Anne adayının yaşı, yukarıdaki bilgilerle birleştirilerek, cinsiyet tahmini için doğru hücredeki sembole bakılır.

Ayrıca, her insanın biyolojisi farklı olduğundan ve cinsiyet belirleme süreci oldukça karmaşık olduğundan, sonuçların tam olarak doğru olması mümkün değildir. Bu nedenle, Çin Takvimi, eğlence amaçlı kullanılması veya yalnızca merakı gidermek için kullanılması önerilir. Kesin sonuçlar elde etmek için, tıbbi testler ve muayeneler gereklidir.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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