Çin-Rusya ilişkileri: Şi Cinping, Vladimir Putin için 'En iyi dostum" dedi

06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 3 gün sürecek resmi bir ziyaret için Rusya'ya gitti. Şi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "En iyi dostum" dedi. İki ülke arasında ticaret anlaşmaları imzalandı.
Çin lideri Rusya gezisi, iki ülkenin askeri ve ticari ilişkilerini geliştirmeye çalıştıkları bir dönemde yapıyor.
Rusya ve Çin arasında ticaret anlaşmaları imzaladı.
Düzenlenen ortak basın toplantısında Şi, Putin'le son 6 yılda 30'a yakın görüşme yaptıklarını söyledi ve "Putin benim en iyi dostum ve iş arkadaşım" dedi.
Putin ise "Rusya-Çin ilişkilerinin benzersiz bir düzeye erişmesinden memnunum. Bu, küresel ve stratejik bir işbirliği" diye konuştu.
İki ülke arasındaki ilişkiler Moskova ve Pekin'in Avrupa ve ABD tarafından dışlanmış hissetmesiyle birlikte ivme kazandı.
Moskova'nın Batı'yla ilişkileri 5 yıl önce Ukrayna anlaşmazlığındaki rolü nedeniyle getirilen yaptırımlarla bozuldu.
Çin'in ABD ile ilişkileri ise Trump yönetiminin küreselleşmeye sırt çevirmesi ve korumacı milli ekonomik politikalar geliştirmesi nedeniyle kötüleşti.
Uzmanlara göre kendilerini Batı tarafından dışlanmış hisseden Rusya ile Çin ekonomik ve askeri yakınlaşma içine girdi.
Kremlin'e göre iki ülke arasındaki ticaret 2018'de yüzde 25 oranında büyüyerek 108 milyar dolara ulaştı.
Şi'nin ziyareti sırasında iki taraf askeri ve ekonomik işbirliği derinleştirme sözü verdi.
Rus telekom şirketi MTS, Çin'in teknoloji devi Huawei'nin Rusya'da 5G ağını geliştirmesine izin verdi.
ABD ise Huawei'nin "ulusal bir güvenlik riski" oluşturduğunu açıklayarak, Amerikalı şirketlerin Çinli firmayla iş yapmasını yasaklamıştı.
Şi'nin ziyaretinde ise sadece askeri ve ekonomik meseleler değil Çin'in panda diplomasisi de konuşuldu.
Çin lideri ziyaretin anısına Moskova Hayvanat Bahçesi'ne iki panda hediye etti.
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