Çin, reşit olmayanlar için çevrim içi oyun saatlerine kısıtlama getirdi

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Xinhua’nın haberine göre, Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi tarafından yayımlanan bildiride, yetişkin olmayan kişilerin ruhsal ve fiziksel sağlığının korunması ve oyun bağımlılığının engellenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bildiride, çevrim içi oyun firmalarından, reşit olmayanlar için oyun saatlerini cuma günü ve hafta sonları 20.00-21.00 saatleri ile sınırlı tutmaları istendi.

Bunun yanı sıra, çevrim içi oyun firmalarının gerçek isimlerle açılmayan kullanıcı hesaplarına hizmet vermesi engellendi.

Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresine bağlı kuruluşlarca ilgili yasa ve kuralların sıkı bir şekilde uygulanması için kontrollerin artırılacağı kaydedilen bildiride, okulların ve ebeveynlerin de çocuklara karşı yasal sorumluluklarını yerine getirmesi istendi.

Öte yandan, yeni kısıtlamaların teknoloji şirketlerini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Çin’de daha önce yürürlükte olan düzenleme ile reşit olmayanlar için çevrim içi oyun çoğu günlerde 1,5 saatle sınırlandırılıyordu.