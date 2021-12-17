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Pandemi ve çip krizinde tüm dünya gibi olumsuz etkilenen dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'de, yeni yıla girerken toparlanma umutları arttı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden (CAAM) yapılan açıklamada, 2022'de ülkedeki araç satışlarının yüzde 5.4 artış ile 27.5 milyon adede yükseleceği öngörüsü paylaşıldı.

Açıklamada, önümüzdeki yıl Çin'deki elektrikli araç satışlarının da yüzde 47.5 oranında artmasının beklendiği kaydedildi. Böylece, beklentilerin gerçekleşmesi halinde ülkedeki satışları 5 milyon adede ulaşacak elektrikli araçların dünyanın en büyük otomotiv pazarının yüzde 20'sine yaklaşacağı anlaşılıyor.

2021 beklentilerini paylaşan CAAM, bu yıl sonunda Çin otomotiv pazarının yüzde 3.1 oranında büyümesini ve 26.1 milyon adet ile seviyesine çıkmasını öngörüyor. Ülkedeki elektrikli araç satışlarının da 2021'de 1.5 kat artarak 3.4 milyon adede yükseleceği tahmin ediliyor.

Çip krizi ve tedarik sıkıntılarının etkisiyle, Çin otomotiv pazarı Kasım ayında yüzde 9 oranında daralmıştı. Bu sonuç ile ülkedeki otomotiv pazarı 7 ay üst üste daralmış oldu.