Çin oyun endüstrisi kan kaybediyor

Çin, kazançlı, bağımlılık yaratan mobil oyunlar yapma konusunda bir üne sahip, oyun devleri artık zamanın testine dayanacak yüksek bütçeli, küresel hitler geliştirme konusunda iddialı konumda. Gelire göre dünyanın en büyük oyun şirketi olan Tencent (PUBG'nin mobil sürümünü tasarlayana Lightspeed’in sahibi) ve NetEase gibi dünyanın öne çıkan oyun firmalarının Çinli olması sektörde son 10 yıl içerisinde giderek büyüyen bir güç kazanmalarını da sağlamıştı. Ancak 2022 yılının Çinli oyun firmaları için o kadar da iyi geçmediği görüldü.

2008’DEN BU YANA İLK KEZ DÜŞÜŞ KAYDETTİ

Çin'in video oyunları sektörü, ülkenin oyun endüstrisi birliğinin geçmiş raporlarına göre, 2008'den bu yana ilk kez satışlarda bir düşüş kaydetti. Pazar, 2022 yılında video oyun satışlarından 265,9 milyar yuan (39 milyar dolar) hasılat elde etti ve dernek tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, yıllık %10.33'lük bir düşüş yaşadı. Toplam kullanıcı boyutu, bir önceki yıla göre %0.33 daha az olan 664 milyona düştü.

OYUN SEKTÖRÜ BASKI ALTINDA

Son yıllarda Çin, video oyunlarına yönelik bir dizi baskı başlattı, ideolojik olarak sakıncalı olan içerikleri kısıtlayarak reşit olmayan kullanıcılar arasında oyun süresini de sınırladı. Sektördeki sarsıntının ortasında, düzenleyiciler aylarca yeni oyun izinleri vermeyi bıraktıktan sonra süreç yeniden başladı ancak şimdi daha uzun sürüyor ve uyumlu olmak için şirketlere daha pahalıya mal oluyor.

DEVLER YURTDIŞINA GİDİYOR

Bu doğrultuda yeni büyüme fırsatları yaratmak için, önemli stüdyolardan Tencent gibi dev geliştiriciler yurtdışına gidiyor. Çin oyunları yıllardır ihraç ediliyor ancak son zamanlarda Batı'da bir alan oluşturmaya başladılar. Pazar araştırma şirketi Sensor Tower'a göre, 2020'nin sonlarına doğru Çin yapımı oyunlar ABD'deki mobil oyun gelirlerinin %20'sini oluşturuyordu. Geçtiğimiz temmuz ayında, dünya çapında gelire göre en iyi 100 mobil oyunun 39'u Çinli firmalardan geldi.

ÖNERİLEN VİDEO