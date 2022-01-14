Dünyanın en büyük otomotiv pazarı Çin'de, otomobil satışları 2017'den beri ilk kez arttı. Bu sonuçta, satışlarını 1.5 kat artıran elektrikli otomobillerin etkili olduğu belirtiliyor.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nden (CAAM) yapılan açıklamada, ülkedeki otomobil pazarı yüzde 4 seviyesinde büyüdü ve 2021'i 26.3 milyon adetlik satış rakamı ile kapattı.
2022 beklentilerini de paylaşan CAAM, çip krizinde rahatlama yaşanacağı ve Çin pazarının yeni yılda 2021'e göre daha olumlu sonuçlar ortaya koyacağına yönelik açıklamada bulundu.
CAAM, Çin'deki otomobil satışlarının 2022'de yüzde 5.4 artarak 27.5 milyon adede, elektrikli araçların ise satışlarını yüzde 47 artırarak 5 milyon adetlik satış adedine ulaşmasını bekliyor.
TİCARET SAVAŞINDAN SONRA GERİLEMEYE BAŞLADI
Çin'in otomobil 10 yıllık aralıksız büyümenin ardından son yıllarda ticaret savaşı ve 2019'da ülkede patlak veren koronavirüs salgının etkisi ile daralmalar yaşamıştı. Dünyanın en büyük otomobil pazarı 2020'de yeniden büyüme sinyalleri vermiş, fakat bu sefer de çip krizi ülkedeki sektörü vurmuştu.
CAAM verilerine göre, Çin'in Aralık ayında otomobil satışları, art arda sekiz aylık düşüşle bir yıl önceki döneme göre yüzde 1.6 azaldı.
Ancak, elektrikli araçlar, plug-in benzinli-elektrikli hibritler ve hidrojen yakıt hücreli araçlar da dahil olmak üzere yeni nesil otomobil satışları 2021'de yüzde 157.5'lik bir büyüme ile 3.52 milyon adede yükseldi.
Aralık ayında elektrikli, hibrit ve hidrojen yakıtlı araçların satışlarında yüzde 114'lük artış yaşanırken, pazardaki bu trendin Çin'in son yıllarda hava kirliliğini engelleme çabalarının bir parçası olarak sıfır emisyonlu otomobilleri teşvik etmesinin bir sonucu olduğu belirtiliyor.
Çin'in, elektrikli otomobiller yönelik sübvansiyonları 2022'de yüzde 30 oranında kesmesi bekleniyor.
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