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China Daily'nin haberine göre, Çin Ulusal Uzay İdaresi ve Çin Bilimler Akademisi, Mars yüzeyinin bütününün farklı projeksiyon yöntemleri ile tasvir edildiği panoramik fotoğrafı, Çin'de "Uzay Günü" olarak kutlanan 24 Nisan vesilesiyle Anhui eyaletinin merkezi Hıfey'de düzenlenen törende paylaştı.

Fotoğraflar, Kızıl Gezegen'in yüzeyinin, Robinson izdüşümü, Mercator izdüşümü, azimut eş yakınlık izdüşümü ve ortografik izdüşümü yöntemleriyle iki boyutlu yüzeye yansıtılarak oluşturuldu.

Her bir noktanın 76 metrelik uzamı temsil ettiği yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, Mars uydusu Tienvın-1'in, Kasım 2021-Temmuz 2022 tarihlerinde gezegen yörüngesindeki 284 seferde çektiği 14 bin 757 imajın birleştirilmesiyle oluşturuldu.

Fotoğrafların, bilim insanları ve mühendislere, Mars keşif faaliyetlerinde daha iyi zemin haritaları hazırlamaları için referans olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Mars yüzeyinde keşfedilen yer şekillerine Çin köylerinin adını verdiler

Öte yandan, Çinli bilim insanları Tienvın-1 keşif görevinde, uzay aracının indiği bölgede keşfedilen yer şekillerinden 22'sine Çin tarihinde ve kültüründe önemli yeri olan köylerin isimlerini verdiklerini bildirdi.

Çin, Mars görevi "Tienvın-1" için uydu, iniş mekiği ve gezgin robottan oluşan keşif araçlarını 23 Temmuz 2020'de uzaya göndermişti.

Keşif araçları, 202 gün süren yolculuğun ardından 10 Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'e ulaşmış, Tienvın-1 uydusu bu tarihte faaliyetine başlamıştı.

Robotik gezgin araç Curong, 14 Mayıs 2021'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine inmiş, Çin, böylece ABD'nin ardından Mars yüzeyinde keşif faaliyeti yürütmeyi başaran ikinci ülke olmuştu.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tienvın" keşif görevi, adını milattan önce (MÖ) 4. yüzyılda yaşayan Çinli şair Qu Yuan'ın dizelerinden alıyor. Gezgin robot ise Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısının adını taşıyor.

* Haberin görseli Reuters'ın videosundan servis edilmiştir.

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