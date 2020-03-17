Çin Ligi 18 Nisan'da açılıyor!

17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 169 bini geçerken Çin Futbol Federasyonu, koronavirüs vakalarının hızla azalmasının ardından kararını verdi. Sporx'te yer alan habere göre daha önce 22 Şubat'ta başlamasına karar verilen ancak koronavirüs salgınının ülkeyi derinden vurması nedeniyle süresiz ertelenen Çin Süper Ligi'nin 18 Nisan'da yeniden başlamasına karar verildi. Çin Süper Ligi'ne Qingdao Huanghai - Shijiazhuang Ever Bright karşılaşmasıyla başlanacak.
İtalya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan ve Çin'de Guangzhou Evergrande takımını çalıştıran Fabio Cannavaro, koronavirüs üzerine açıklamalarda bulundu.
"2 HAFTALIĞINA KARANTİNAYA ALINIYOR"
İtalya'da başka bir ülkeden gelen insanların 2 hafta karantinada tutulduğunu söyleyen Cannavaro, "İtalya'ya gelir gelmez, bir teste tabi tutuldum. 3. kez teste girdim, ateşim de ölçüldü. Sonra son birkaç ayda nerelerde bulunduğum, virüsü kapmış kimseyle etkileşime geçip geçmediğimi belirttiğim bir form doldurdum. Bu noktada, bir ülkeden başka ülkeye geçen insanlar 2 haftalığına karantina altına alınıyor. Eğer kalacak bir yeriniz varsa, orada kalıyorsunuz, aksi takdirde bir otele götürülüyorsunuz." şeklinde konuştu
"ÇİNLİLERİN METODLARI TÜM İTALYA'YA ÖRNEK"
Çinlilerin koronavirüse karşı verdikleri mücadeleyi öven İtalyan futbol adamı, "Çinlilerin virüsle savaşma metotları tüm İtalyanlar için bir örnek ve pozitif bir gelişme. Böylesine bir canavarla karşı karşıya olmak kolay değildi çünkü daha önce belirtileri yoktu. Bu uğurda yapılan fedakarlıklar, dün dünyaya ders olmalı." dedi.
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