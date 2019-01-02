Çin lideri Jinping: Tayvan'ın bağımsızlığı felaket olur

02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Tayvan'ın bağımsızlığının bir felaket olacağını söyleyerek, birleşme için güç kullanma ihtimalini devre dışı bırakamayacağını açıkladı.
Pekin'de düzenlenen bir törende konuşan Jinping, birleşmenin, Tayvan'ı anakaranın parçası olarak gören "Tek Çin" prensibi gereği gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.
Çin, her ne kadar Tayvan'ı bir gün anakara ile bir araya gelecek bir eyaleti olarak görse de birçok Tayvanlı ülkelerinin bağımsız olduğunu savunuyor.
Jinping, konuşmasında bağımsızlık yanlılarına da seslenerek, "Tayvan'daki herkes, bağımsızlığın, büyük bir felaket olacağını anlamalıdır" dedi.
"Barış içinde bir birleşme için alan yaratma konusunda istekli olduklarını" vurgulayan Çin lideri sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak ayrılıkçı herhangi bir adıma izin vermeyeceğiz. Kuvvet kullanmamak noktasında bir söz vermeyeceğimiz gibi, tüm gerekli adımları atmak konusunda da hakkımızı saklı tutacağız"
Jinping, konunun iç meseleleri olduğunu, dışarıda müdahale kabul etmeyeceklerini de vurguladı.
1949 yılında Çin iç savaşı sırasında, Komünistlere yenilen Milliyetçiler, ada olan Tayvan'a kaçmışlardı.
Nüfusunun %90'ından fazlası Han kökenli Çinli olan Tayvan, Çin ile ticari ve kültürel ilişkileri bulunmakla birlikte, ülkenin demokratik niteliğini de korumak istiyor.
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