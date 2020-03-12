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Çin Kovid-19 tedbirlerini birkaç hafta önce alsaydı vaka sayısı daha az olabilirdi iddiası



İngiliz bilim insanları, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini birkaç hafta önce alması halinde salgındaki vaka sayısının daha az olabileceğini iddia etti.

İngiliz The Guardian gazetesinin özel haberine göre, Southampton Üniversitesinden araştırmacılar, insan hareketi ve hastalık başlangıcı konusunda geliştirdikleri bir modelde Çin'deki salgının yayılma senaryolarını inceledi.

Araştırma, önlemlerin bir hafta önce alınması halinde Kovid-19 salgınının yüzde 66, 3 hafta önce alınması durumunda ise yüzde 95 daha az yayılabileceğini ortaya kondu.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için hızlı hareket edilmesinin öneminin vurgulandığı araştırmada, karantina, seyahat kısıtlamaları ve sağlık tedbirlerinin alınmaması durumunda vaka sayılarının 67 kat daha fazla olabileceği, tedbirlerin daha geç uygulanması durumunda ise vaka sayılarda 18 kat artış görülebileceği kaydedildi.

Southampton Üniversitesinden Prof. Andrew Tatem, üç farklı müdahale türüne baktıklarını belirterek bunların arasından erken teşhis ve karantinanın salgının yayılmasını önlemede en büyük etkisinin bulunduğunu ifade etti.

Tatem, diğer iki tedbir türünün seyahat kısıtlamaları ve insanların birbirlerine fazla yaklaşmaması olduğuna işaret ederek bunların da ciddiye alınması gerektiğine dikkati çekti.

Araştırmada, toplu etkinliklerin iptal edilmesi, evden çalışma ve okulların tatil edilmesinin salgının yayılmasını engellemede seyahat kısıtlamalarından daha büyük etkisinin bulunduğu vurgulandı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonundan (NHC) yapılan yazılı açıklamada, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 172’ye çıktığı, saptanan Kovid-19 vakasının 80 bini aştığı kaydedilmişti.