Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para

Çin, kısa vadeli borçlanma faizini 10 aydır ilk kez düşürdü

 Çin Merkez Bankası (PBoC), kısa vadeli borç verme faiz oranını Kovid-19 sonrası duraksayan ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürdü

Giriş: 13.06.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Çin, kısa vadeli borçlanma faizini 10 aydır ilk kez düşürdü
AA

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 gün vadeli ters repo operasyonunda faiz oranı, 10 baz puan indirilerek yüzde 1,90'a çekildi. Böylece Banka, kısa vadeli borç verme faiz oranını Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürmüş oldu. Piyasaya ise kısa vadeli tahvil aracıyla 2 milyar yuan (280 milyon dolar) verildi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin merkez bankası, büyümeyi desteklemek için para politikasını gevşetirken, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi önde gelen diğer merkez bankalarının enflasyona karşı faiz oranlarını yükseltmesi dikkati çekiyor.

Analistler, 7 gün vadeli repo faiz oranının düşürülmesinin, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasına karşın ekonominin beklenen hızda toparlanmadığı Çin'de, gelecek aylarda orta ve uzun vadeli faiz oranlarında bir değişikliğin işareti olabileceğini belirtiyor.

Çin Merkez Bankası'nın faiz oranlarında bir sonraki ayarlamasının, 200 milyar yuan (28 milyar dolar) büyüklüğündeki Orta Vadeli Kredi Kolaylığı (MLF) kredisinin çevrileceği 15 Haziran'da olabileceğini aktaran analistler, talep ve yatırımcı güveninin zayıflamasıyla perşembe günü MLF faiz oranında bir değişikliğin gündeme gelebileceğine işaret etti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman?
THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman?
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş serbest bırakıldı
Motosikletliye çarpan sürücü koşarak kayıplara karıştı!
Motosikletliye çarpan sürücü koşarak kayıplara karıştı!
3 kadın cazcı Boğaz'da
3 kadın cazcı Boğaz'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.