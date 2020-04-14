Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei Habertürk'e konuştu

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Habertürk TV'de Afşın Yurdakul'un sorularını yanıtlayan Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, ülkesinde koronavirüsle mücadelede gelinen son durumu şöyle anlattı:

"8 NİSAN İTİBARIYLA ÇİN'DE KARANTİNA BÖLGESİ YOK"

Şu anda bu salgınla mücadelede Çin'deki başarılı bir şekilde tamamlanmak üzere. Şu anda bugünkü rakamlara göre bütün Çin'de mevcut vaka sayısı 1170. Bunun çoğu Wuhan'da, diğer kesimde vakalar çok az. Wuhan da karantinadan çıktı, açıldı. 8 Nisan'da bütün Çin'de şu anda karantina bölgesi yok. Sosyal yaşam ve hayat yeniden başlamış oldu. Bu yeni yaşam ya da üretim düzenine dönmesi artık hiç risk olmadan devam edecek. Eskisi gibi davranılmayacak.

"89 YENİ VAKANIN 86'SI DIŞARIDAN GELENLERDEN"

Bütün Çin'in içindeki gidiş-dönüş, ulaştırma normal yaşama dönmesiyle beraber yeni yerli vakanın çıkıp, çıkmadığını çok titiz bir şekilde bakıyoruz. Dışarıdan gelen vakaları artık her gün yeni vakalar içindeki büyük çoğunluğu olduğu. Birazdan size verdiğim vaka sayısı içinde geçen 24 saat içinde toplam 89 yeni vaka oldu. 86'sı dışarıdan gelen vakalar. Çin'in içinden çıkan vakalar sadece 3'tür. Uluslararası havaalanlarında, dışarıdan dönen Çinliler uçaktan iner inmez test yapılır ve karantinaya alınıyor ondan sonra evlerine dönüyorlar.

"DIŞARIYA ÇIKANLAR MASKEYE DEVAM EDİYOR"

Biz normal yaşam ve üretime dönüyoruz ama galiba bazı insanlar eskiden olduğu gibi yaşamaya dönmesi sözkonusu değildir. Dışarıya çıkan insanlar yine maske kullanıyor. Lokantalar yeni açılıyor, orada yemek yiyebiliyorsunuz, ama eskiden olduğu gibi uzun kuyruklar oluşmuyor. Kapasitesi kadar kullanamazsınız, aynı İstanbul'daki otobüsler gibi yarısı kullanılabiliyor. Böyle titiz bir şekilde yaparsak ikinci dalga olmaz.

"ÇİN'E GELENLER TEK TEK KONTROL EDİLİYOR"

Dışarıdan gelen insanları kontrol edilmeden çıkarsa risk oluyor. Biz artık sıkı tedbirler uyguluyoruz. Uçaktan insanlar iner inmez hemen havaalanında grup halinde testler yapılıyor. Belli bulguya ulaşıldığında belli yerlerde ya tedaviye alınıyor ya da bekleme, gözetim için bekletiliyorlar. Hepsi kontrol altında. Biz böyle devam edersek çok büyük risk olmayacak.

"BEŞ AŞI ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR"

Başından beri aşı beş teknik yoluyla aşı araştırmasına paralel bir şekilde başlattık. Beş teknik yolu içindeki bir tanesi en ileride gelişmiş olan aşıdır. Geçtiğimiz ayda, Mart'ta klinik test dönemine gitti. Birinci klinik testinden hemen hemen 20 gün geçti. 108 gönüllüye aşı yapılıyor. 108 kişiye aşı yapıldı. Hepsi hastane içinde 14 gün kaldı, durumları fevkalade iyi. Şimdi ikinci 14 gün kendi evlerinde karantinadalar. Bu büyük aşama. Daha önemlisi geçen günlerde bu aşının ikinci aşama testine girildi. Burada da gönüllü 500 kişi katıldı. Bu 500 kişiden düne kadar 273 kişiye aşı yapıldı. Birinci aşamadaki aldığımız sonuçlara göre artık hastane içinde kalmayacaklar normal yaşama dönmeye başlıyorlar. Kalanlar da birkaç gün içinde tamamlanacak.

"MAYIS AYINDA KLİNİK TESTİNE GİRECEK"

Dünyada ilk olarak bu tür koronavirüs aşısı ikinci aşamaya girdi. İkinci aşamadaki 500 kişi içinde özellikle yaşlı grubu belirlendi. En yaşlı adam 84 yaşında. Birinci teknik yoluyla olan aşı durumu budur. Üçüncü aşama test gerekecek. Her aşamada genelde 5-6 bey beklenecek. Bir de 12 Nisan'da, diğeri 13 Nisan'da iki farklı çeşit aşı ardarda insan vücuduna, klinik testine girmesi onaylandı. Son günlerde gönüllü insanlara bu aşı yapılacak. Kalan üç teknik yolu ile araştırılan aşı var. Onlarda da büyük gelişmeler oldu. Hepsi hayvan testinden geçirildi. Tahmine göre bu üç teknik yoluyla yapılan aşılar Nisan-Mayıs ayında klinik testine girecekler.

"İLAÇ TECRÜBELERİMİZİ DÜNYA İLE PAYLAŞIYORUZ"

İlaç konusunda saf ilaç demiyoruz. Ocak'ta bu mücadele başladığı zaman ilaç ve yöntemle beraber tedavi ediyoruz. Aynı aşıda olduğu gibi büyük bir proje çizdik. Toplam 27 proje var. Toplam 152 araştırma kuruluşu 3 bin 200 teknisyeni kapsayan ilaç ve tedavi yöntem araştırması yapıyor. 7 proje içinde ilaç ya da tedavi yöntemi ile topam 34 ilaç ve tedavi yöntemi kapsıyor. Şimdiye kadar Ocak'tan beri Çin'de yapılmaya başlandı. Ulusal Sağlık Komisyonumuzun günlük açıklamalarıyla tanıyor ve Dünya Sağlık Örgütü'ne bildiriyoruz. Bu bilgileri bütün dünya ile paylaşıyoruz. Kan plazması ve kök hücresi tedavisini dünyaya tanıttık. Geleneksel Çin tıp ilacını kullanıyoruz. Yüzde 85 üzerinde geleneksel ilaç kullanıldı.