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Dünyada etkisi altına almadık ülke bırakmayan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının başlangıç noktası kabul edilen Çin'den güzel haberler gelmeye devam ediyor. Çin İstanbul Başkonsolosluğu'nun sosyal medyası Instagram'dan paylaşılan yeni bilgiye göre ülkede koronavirüs şüphesiyle hastanelere gidip taburcu olan hasta sayısı 70 bini aştı.

ÇİN VE WUHAN ŞÜPHELİ VAKA SIFIRLANDI

Öte yandan gerek Çin genelinde gerekse Wuhan kentinde şüpheli hasta sayısı sıfır oldu. Başkonsolosluk'tan yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Çin’in toplam taburcu sayısı 70000’i aştı!

Çin’in genelinde yerli yeni vaka sayısı 0!

Wuhan genelinde yeni şüpheli vaka sayısı 0!

Wuhan genelinde yeni vaka sayısı 0!

Sınav kağıdının teslim zamanına çok az kaldı!

Haydi Wuhan! Haydi Çin! Haydi Dünya!







WUHAN'DA SAKURA ÇİÇEKLERİ AÇTI

19 Mart Pekin saati 10.30'a kadar güncel rakamlar şu şekilde:

Mevcut vaka sayısı 7442, bir önceki güne göre 742 kişi azaldı.

Mevcut şüpheli vaka sayısı 105

Toplam süreçteki can kaybı 3250

Toplam taburcu sayısı bir önceki güne göre 830 kişi artarak, 70555 kişiye ulaştı.

Instegram paylaşımında kullanılan görselde 'Wuhan’da Sakura Çiçeğini görmek için en güzel yer Wuhan Üniversitesi' notu düşüldü.