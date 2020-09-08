Çin'in sınır ihlaliyle suçladığı Hindistan iddiaları reddetti

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Saha Komutanlığı Sözcüsü Cang Şuili, yaptığı açıklamada, dün, Pangong Gölü’nün güney kıyısında Hint birliklerinin sınırı geçerek devriyedeki Çin askerlerine uyarı ateşi açtığını ve Çin birliklerinin durumu kontrol altına almak için gerekli önlemleri aldığını söyledi.
Şuili, Hint birliklerinin söz konusu eylemini “ciddi askeri provokasyon” olarak nitelendirerek bu adımla her iki ülkenin mutabık kaldığı ilgili anlaşmaların ihlal edildiğini belirtti.
Hindistan tarafının acil olarak tehlikeli hareketleri durdurmasını isteyen Şuili, olayın soruşturulmasını ve söz konusu atışı yapan personelin cezalandırılmasını talep etti.
- Hindistan Çin birliklerinin ateş açtığını öne sürdü
NDTV kanalında yer alan habere göre, Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, Çin’in, Hint birliklerinin sınırın diğer tarafına geçerek uyarı ateşi açtığına yönelik iddiaları reddedildi.
Açıklamada, Çin birliklerinin Pangong Gölü’ndeki Hindistan'ın askeri noktalarına yaklaşmaya çalıştığı ve havaya ateş açtığı öne sürülerek Hint birliklerinin olgun ve sorumlu davrandığı belirtildi.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Saha Komutanlığının yerli ve yabancı kitleleri yanıltma girişiminde bulunduğu ifade edilen açıklamada, Çin’in bölgedeki gerilimi tırmandırmak için provokatif faaliyetlerini sürdürdüğü savunuldu.
Öte yandan, dün yaşanan olayda ölen veya yaralanan olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
- Tansiyon yeniden yükseldi
Geçen ayın sonunda Ladakh'ta yaşanan gerilimin ardından iki ülke arasındaki tansiyon yeniden yükseldi.
Hindistan Savunma Bakanlığından 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Çin ordusunun, 29 Ağustos gecesi "statükoyu değiştirmeye yönelik provokatif askeri eylemlerde bulunduğu ve bölgedeki açmazın çözümü yolunda daha önce askeri ve diplomatik angajmanlarda varılan uzlaşıyı ihlal ettiği" belirtilmişti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, 31 Ağustos'ta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin ordusunun iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı'na (LAC) riayet ettiğini belirterek "askerlerin kesinlikle sınırı geçmediğini” ifade etmişti.
Tartışmalı sınırda her iki ülke son 2 aydır birlik ve askeri ekipman sayısını artırmayı sürdürüyor.
- Savunma bakanları Moskova'da görüşmüştü
Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Çinli mevkidaşı Vey Fınghı, 4 Eylül’de Moskova'da Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı çerçevesinde bir araya gelmişti.
Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda her iki ülkenin gerilimi daha fazla artıracak veya durumu daha da karmaşıklaştıracak adımlar atmama konusunda anlaştığı kaydedilmişti.
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.
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