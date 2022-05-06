Çin'in sıfır vaka politikası sürüyor: Ödün verilmeyecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kovid-19 salgınına karşı "sıfır vaka" politikasının ödünsüz sürdürüleceği mesajını verdi.
Devlet Bakanı Şi, ülkenin en üst düzey karar organı Çin Komünist Partisi (ÇKP) Siyasi Büro Daimi Komitesi toplantısında salgınla mücadelede izlenen siyasete dair değerlendirmede bulundu.
Şanghay'daki salgını kontrol altına almak için başvurulan tedbirlerin "zamanın testine dayanacağına" inandığını ifade eden Şi, "Kuşkuya kapılmamalı, dinamik sıfır Kovid genel politikasına ödünsüz şekilde bağlı kalmalıyız. Ülkenin salgınla mücadele stratejisini ve siyasetini engellemeye, sorgulamaya ve reddetmeye yönelik her türlü söz ve eyleme karşı mücadele etmeliyiz." dedi.
Şi, dünyada Kovid-19 vakalarının halen yüksek ve virüsün mutasyon geçirmekte olduğunu, salgının nasıl gelişeceğine dair büyük belirsizlik bulunduğunu belirterek, "Kayıtsızlığa ve kendi haklılığına inanan bir düşünce tarzına kapılıp salgının ciddiyetini göz ardı etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 salgınının başında ilk vakaların ortaya çıktığı Vuhan'da olduğu gibi Şanghay'da da virüsü yenmeyi başaracaklarını vurgulayan Şi, şunları kaydetti:
"Çin büyük bir nüfusa ve giderek yaşlanan bir nüfusa sahip. Bölgesel gelişmişlik farkları tıbbi imkanlara erişimde sıkıntılar var. Kontrol tedbirlerini gevşetmek büyük bir salgına ve çok sayıda ağır hastalığa ve ölüme yol açacaktır. Halkın sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra sosyo-ekonomik gelişme de bundan ciddi şekilde etkilenecektir."
Çin'in en büyük şehri Şanghay'da, Kovid-19'un Omicron varyantının yol açtığı salgın dalgası nedeniyle bir ayı aşkın süredir karantina tedbirleri uygulanıyor.
Öte yandan ülkenin en büyük ikinci şehri, başkent Pekin'de de yerel kaynaklı Omicron vakalarının görülmesi nedeniyle salgın koruma tedbirleri sıkılaştırılmış durumda.
Şanghay ve Pekin dışında da çok sayıda eyalet ve şehirde yeni vakalara bağlı olarak benzer tedbirler uygulanıyor.
ÇİN'İN SIFIR VAKA STRATEJİSİ
Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.
Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, kafe, bar, restoran ve eğlence merkezleri gibi işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve ekonomik maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.
Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in, mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.
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