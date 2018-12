'Çin'in Muhteşem Yüzyılı' Google'da en çok aranan dizi oldu

Aşk, nefret, entrika, intikam, zehirlenen düşmanlar, öldürülen bebekler... Bunlar bir televizyon dizisi için kulağa tanıdık gelen kavramlar.

Çin televizyon draması Story of Yanxi Palace (Yanşi Sarayı'nın Hikayesi) 2018'de internet arama motoru Google'da en çok aranan televizyon dizisi oldu.

Google istatistiklerine göre en çok arama Singapur, Malezya, Brunei ve Hong Kong gibi Asya ülkelerinden yapıldı ama dizi Çin'de de çok popüler. Google Çin'de büyük oranda yasaklanmış olduğu için bu durum istatistiklere yansımıyor.

Dizi, Çin'in Netflix benzeri online dizi ve film izleme platformu iQiyi'de, prömiyerini yaptığı Temmuz ayından bu yana 15 milyardan fazla kez izlendi. Hatta yaz aylarında 39 gün üst üste Çin'de en çok izlenen online dizi oldu.

Dizi daha sonra yerel televizyon kanallarında ve Çin dışında 70'ten fazla televizyonda ve online platrformda gösterime girdi.

70 bölümlük dizi 1700'lü yıllarda hüküm süren Çin İmparatoru Qianlong'un sevgilileri arasındaki güç mücadelelerini konu alıyor.

Mütevazı bir geçmişi olan, zeki bir kız haremde yükselip, imparatorun aşkını ve saygısını kazanmayı başarıyor.

Aslında dizi için "Çin'in Muhteşem Yüzyıl"ı denebilir ama dizi bazı emsalsiz özellikleriyle 2018'in dünyada en çok konuşulan dizisi olmayı başardı.

Peki dizi Çin'de ve çevre ülkelerde nasıl ve neden bu kadar popüler oldu?

Modern zamanın feminist duyarlılığına cevap veriyor

Dizinin ana kadın karakteri Wei Yingluo, toleranslı, itaatkar ve hassas olan gelenseksel Çinli kadın karakterlerin adeta bir antitezi.

Çin'in Qing Hanedanı'nın 6. imparatoru Qianlong'un gerçek hayattaki eşinden ilham alan hikaye, Mançuryalıların Hunları bastırarak kurduğu Qing Hanedanlığı'nda Hun bir kadın olan Yingluo'nun yaşamını işliyor.

Yingluo zekası, kararlılığı ve kabul edilebilir sınırlar içinde sayılabilecek vahşiliğiyle imparatorun hayat eşi olmaya kadar yükseliyor.

Yingluo'nun dizideki en ünlü cümlesi şöyle:

"Ben, Wie Yinglou, fevri biriyim ve haksızlığa tahammül edemem. Kim boş konuşursa, onun hakkından gelmek için tüm yöntemlere hakimim."

Gerçek hayatta ismi Xiaoyichun olan Yingluo, ölümünden sonra imparatoriçe unvanını alarak, Mançuryalıların yönettiği hanedanlıkta bu unvanı alan tek Hun oldu.

Dizi, Çin'de büyük ilgi çeken, kadınların güçlü olduğu hikayelerin son örneği. Bir kadının saray içinde yükselmesini konu alan ve Netflix'te yayınlanan "The Legend of Zhenhuan" (Zhenhuan Efsanesi) ve Çin'in tek imparatoriçesinin hayatını anlatan "The Empress of China" (Çin'in İmparatoriçesi) de Çin'de büyük ilgi çeken ve başrollerinde kadınların olduğu diğer diziler.

Çok sansüre uğramadı

Dizi televizyonlarda yayınlanmadan önce online yayınlandı.

Dizinin prodüktörü ve dağıtımcısı iQiyi, Çin'in en popüler online video platformlarından biri. Bu, dizinin daha çok kişiye ulaşmasını ve online olduğu için Çin'deki sansür politikasından daha az etkilenmesini sağladı.

Birkaç yıl önce online video platformları yaygınlaştığında, platformlar, düzenleyici kurulunun kurallarına uygun olduğunu düşündükleri her programı yayımlıyordu.

Ancak 2016'da eşcinsel bir aşk hikayesini konu edinen dizi, sezon ortasında yayından kaldırıldı. Bir yıl sonra eşcinsel içeriğe yasak getirildi.

Sonuç olarak online video platformlar diledikleri her türlü içeriği yayınlayamıyor ama çoğu hükümetin kontrolünde olan televizyon kanallarına kıyasla daha az sansüre maruz kalıyorlar.

Düşük maliyetli oyuncular, yüksek kaliteli prodüksiyon

Dizide yardımcı rollerden birinde oynayan Hong Konglu Charmaine Sheh hariç, hiçbir oyuncu çok ünlü değil.

iQiyi platformunun kurucusu ve CEO'su Gong Yu bunun bilinçli bir seçim olduğunu söylüyor ve Çin'deki dizi endüstrisinde hakim olan çok ünlü kişileri dizilerde oynatıp ilgi çekme stratejisini izlemediklerini söylüyor.

Çinli yetkililer son zamanlarda çok yüksek ücretlere çalışan aktör ve aktrislerin gelirlerini ve vergi ödemelerini yakın takip altına aldı.

Dizinin oyuncu ekibine ödenen para, prodüksiyon masraflarının onda biri bile etmiyor. En büyük masraf kalemlerini kostüm ve makyaj oluşturuyor.

Çok iyi inşa edilmiş setler, özenle hazırlanmış kostüm ve makyajlar, ayrıntılara gösterilen özen, dünya çapında seyircilerin de dikkatinden kaçmıyor.

Dizide dönemin her türlü sosyal kodlarına da dikkat ediliyor. Örneğin o dönemde Mançuryalı kadınların yaptığı gibi imparatorun eşleri her iki kulaklarına da üçer küpe takıyor.