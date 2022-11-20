KIRMIZI GINSENG ZARARLARI VAR MI?

Kırmızı ginseng aşırı tüketimde uyku ve sindirim sistemi problemlerine neden olabilir. Bunların yanında mide bulantısı, baş ağrısı, bulanık görme gibi problemleri de ortaya çıkarabilir. Dozunu kaçırmadan tüketmekte fayda vardır.