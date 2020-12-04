Çin'in kuzeyinde Hun Türklerine ait mezarlar bulundu

AA'nın Xinhua ajansından aktardığı habere göre, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde yapılan arkeolojik araştırmalarda Hun Türklerine ait 120 mezar bulundu.

Mezarların 8’inde yapılan çalışmalarda ahşap tabut, insan kemikleri, demir bıçak ve kilden yapılmış çömlekler gün yüzüne çıkarıldı.

Bir mezarda ise 83 parça, Hurma çiçeğine benzer şekilde demirden imal edilmiş çiçek figürleri ortaya çıkarıldı.

Kazı çalışmasını yürüten İç Moğolistan Özerk Bölgesi Kültürel Kalıntılar ve Araştırma Enstitüsü mezarların hangi tarihe ait olduğuna ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı.

Enstitü arkeologlarından Song Guodong, ahşap tabutlarda ipek kumaş izlerinin bulunduğunu ve mezarların, türünün ilk örneği olduğunu belirtti.

Song, mezarların Hun Türkleri hakkında yapılacak araştırmalar için önemli bilgiler sağlayacağını kaydetti.

Tarih sahnesine çıkışları milattan önce 3. yüzyıla kadar dayanan Hun Türkleri, Çin ve Dünya tarihinde önemli izler bıraktı.