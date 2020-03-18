18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Wei, Çin'de koronavirüse karşı etkili ilaçların tedaviye olumlu cevap verdiğini, yine aynı hastalığa karşı bir aşının klinik deney sürecine girdiğini söyledi. Wei, ayrıca 15 saniyede koronavirüs testi yapan kitin Çin'de üretildiğini anlattı.
İşte Par'ın soruları ve Başkonsolos Cui Wei'nin yanıtları:
Çin’in koronovirüs ile mücadelede hızlı başarı sağlamasını sağlayan ilaçlar var mı? Çin bilim adamlarının bazı ilaçların etkili olduğunu keşfettiği doğru mu?
Koronovirüs üzerinde asıl etki eden ilaç şu an Arge süreci içinde ama 2-3 ay içerisinde hem mevcut ilaçlar hem de Çin geleneksel tıb yöntemleriyle70 bin kişinin taburcu olmasını sağladık. Mevcut ilaçlardan ikisinin etkili olduğunu tespit ettik. Biri klorokin fosfat diğeri de favipiravir. Favipiravir daha etkili görünüyor. Geniş spektrumlu antivirüs ilacıdır. 80 kişilik gruptaki tedavi süresine baktığımızda 35 kişinin nükleik asit negatif çıkma süresi 4 gün oldu. Kalan 45 kişinin negatif çıkması 11 gün sürdü. Bu ilacı kullananların 2.5 günde ateşi düştü.
Yani bu ilaç 11 günde iyileşecek hastaları 4 günde iyileştiriyor mu? İki ilaç da dünyada eczanelerde yaygın olarak satılan ilaçlar mı yoksa sadece Çin’de mi var?
Bütün kullandığımız tıp ilaçları dünyada mevcut olan ilaçlar.
Aşı çalışmaları ne durumda? Bir aşının bulunduğu söyleniyor Çin'de...
İki hafta önce sizinle program yaparken bazı aşıların test aşamasında olduğunu söylemiştim. Dün akşam bir aşının klinik deneye girmesi onaylandı.
Bu çok iyi haber değil mi?
Çok iyi haber. Farklı ekiplerle aynı zamanda beş aşı üzerine gittik. En önden gelen aşıyı akşam klinik denemeye girmesine izin verdik.
Klinik denemeye başlamak ne demek?
Gönüllülere aşı yapıyoruz. Son aşamada bence. Dün Amerika'daki bir aşı da klinik deney sürecine girdi. En azından dünyada bir ABD’de bir de bizde klinik deney sürecine girdi. Nisan ayında bizim aşılardan biri ya da hepsi klinik deneme sürecine girecek. Ya da acil durumda toplu şekilde kullanıma girebilir.
Çin'de koronavirüsü 15 dakikada tespit eden test kiti ortaya çıktığı söyleniyor. Bu doğru mu? Türkiye'ye gelir mi?
Evet bu çok doğru bir haber. Bilim adamlarımız bu test ile 15 dakika içinde bir damla kanda sadece koronavirüsü değil 6 çeşit hastalığı tespit edebiliyor. Büyük çaplı üretme yeteneğine sahip olup olmadığına dair şu anda bende bilgi yok. Ama bu konuda Çin çok acele bir şekilde gece gündüz çalışıyor.
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