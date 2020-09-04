Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki gösterileri haberleştiren Los Angeles Times muhabiri gözaltına alındı

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Los Angeles Times gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, muhabirin, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde karakola götürülerek sorgulandığı ve boğazını iki eliyle sıkan bir memur tarafından atıldığı hücrede 4 saatten uzun süre tutulduğu belirtildi.

Olayın bölgenin başkenti Hohhot'daki bir okulda meydana geldiği, muhabirin okulda etrafını saran sivil giyimli kişiler tarafından polis aracına bindirilip karakola götürüldüğü, ABD Büyükelçiliğiyle görüşmesine izin verilmediği kaydedildi.

Daha sonra 3 hükümet görevlisi ve bir polis memurunun, muhabiri tren istasyonuna götürdüğü, Pekin'e giden tren hareket edene kadar da istasyonda beklediği ifade edildi.

Haberde muhabirin kimliği açıklanmazken, Los Angeles Times gazetesinin Pekin bürosu şefi Alice Su, bu kişinin kendisi olduğunu doğruladı. Su, konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmadı.

Hohhot propaganda dairesi de konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

- İç Moğolistan Bölgesi'ndeki gösteriler

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Moğolca verilen ders sayısının azaltılmasına karşı geçen hafta sonu protesto gösterileri düzenlenmişti.

Bölgede siyaset, tarih, dil ve edebiyat derslerinin tedricen Çince'nin Mandarin lehçesiyle öğretilmesi kararı alınmıştı.

Gösteriler sırasında bir grup ögrencinin "Bizim dilimiz Moğolca, ana vatanımız sonsuza dek Moğolistan. Ana dilimiz Moğolca. Ana dilimiz için ölürüz." diye bağırdığı görülmüştü.

Merkezi New York'ta bulunan aktivist grubu Güney Moğol İnsan Hakları Enformasyon Merkezi, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde çok sayıda ailenin, eğitimdeki politika değişikliğinden okulların yeniden açılmasıyla haberdar olduğunu bildirmişti.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yetkililerin vatandaşları konuyla ilgili sosyal medyada yorumda bulunmamaları konusunda uyardığı, Weibo'da konu hakkındaki paylaşımların kaldırıldığı ifade edilmişti.

Birçok etnik Moğol, eğitim politikasındaki değişikliği, kültürel kimliklerini hedef alan bir tehdit olarak görüyor.

Politikayı eleştirenler, Çin hükümetini, Sincan Uygur Özerk Bölgesi konusunda yaygın uluslararası tepkiye rağmen azınlıkları asimile etme yönündeki baskıyı artırmakla suçlamıştı.

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türkleri'nin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.