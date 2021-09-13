Çin'in Fucien eyaletinde tespit edilen yerel kaynaklı Kovid-19 vakası sayısı 64'e çıktı

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Putien şehrinde 10 Eylül'den bu yana 32'si hastalık belirtisi göstermeyen yerel kaynaklı 64 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Sağlık yetkilileri 64 vaka ile yakın temasta bulanan 841 kişinin ve onların yakın temasta bulunduğu 1690 kişinin temas geçmişinin izini sürerken toplam 1293 kişi tıbbi gözlem altına alındı.
Yerel kaynaklı vakaların ortaya çıktığı Putien'e bağlı Şianyou ilçesinde pazar günü itibarıyla 196 bin 758 kişiye test yapılırken, 121 bin 87 numunenin tahlillerinin sonuçlandığı bildirildi.
Vakaların en yoğun olduğu Fengting nahiyesi "yüksek riskli bölge", çevresindeki 3 köy ise "orta riskli bölge" ilan edildi.
Vakaların ortaya çıkmasının ardından Ulusal Sağlık Komisyonu salgını kontrol için bölgeye bir uzman heyeti göndermiş, Fengting nahiyesi ve çevresindeki 6 köyde vatandaşlara toplu testler uygulanmaya başlanmıştı.
- Şiamen'de iki semt ve bir hastane karantina altına alındı
Öte yandan Fucien eyaletine bağlı liman şehri Şiamen'de ortaya çıkan 2 Kovid-19 vakası nedeniyle Tongan ve Siming semtleri ve bir üniversite hastanesi karantina altına alındı.
Tongan'daki vakanın Putien'deki vakalarla bağlantılı olduğu bildirildi. Fucien eyaletinde Şiamen, Çauncou'nun ardından Putien'deki vakalardan etkilenen ikinci şehir oldu.
Çin'in önemli ülke için turizm destinasyonlarından biri olan Şiamen'de görülen vakalar, sonbaharda Güz Ortası Bayramı ve 1 Ekim Ulusal Günü'ndeki ulusal tatiller öncesinde turizm açısından endişeye sebep oldu.
Kovid-19 salgının ilk kez ortaya çıktığı Çin'de bugüne dek 95 bin 248 vaka tespit edilirken 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.
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