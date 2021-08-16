Dubai'de Çin'e ait gizli bir gözaltı merkezi bulunduğu iddiası

Nişanlısı Vang Cingyu'nun Çinli bir muhalif olarak görülmesi nedeniyle Çin'e iade edilme endişesi taşıyan 26 yaşındaki Vu Huan, Dubai'de yaşadıklarını Associated Press (AP) ajansına anlattı.
Dubai'de kaldığı otelde 27 Mayıs'ta Çinli yetkililer tarafından sorgulandığını, ardından Dubai polisi tarafından bir karakola götürüldüğünü söyleyen Vu, gözaltında tutulduğu üçüncü gün, kendisini Li Şuhang olarak tanıtan Çinli bir adamın ziyaretine geldiğini söyledi.
Çin'in Dubai'de konsolosluğu için çalıştığını söyleyen Li'nin kendisine, Çin karşıtı faaliyetlerde bulunmak amacıyla yabancı gruplardan para alıp almadığını sorduğunu anlatan Vu, daha sonra kelepçelenerek Çinli yetkililer tarafından gözaltı merkezine dönüştürülen bir villaya götürüldüğünü öne sürdü.
Odaların ayrı hücrelere dönüştürüldüğü üç katlı beyaz villada, birkaç kez Çince sorgulandığını ve tehdit edildiğini söyleyen Vu, merkezde bir Uygur kadınla karşılaştığını, bir diğerinin sesini duyduğunu, kadınları ayırt edici görünümlerine ve aksanlarına dayanarak Uygur olarak tanımladığını kaydetti.
BELGELERİMİ İMZALAMAK ZORUNDA KALDIM
Gardiyanların, bir telefon ve sim kart vererek, kendisine ve nişanlısına destek veren kar amacı gütmeyen Hristiyan yardım örgütü ChinaAid'in başkanı papaz Bob Fu'yu ve nişanlısını aramasını söylediğini aktaran Vu, merkezde, Vang'ı onu taciz etmekle suçlayan belgeleri imzalamaya zorlandığını da savundu.
"Gerçekten korktum ve belgeleri imzalamak zorunda kaldım." diyen Vu, 8 Haziran'da serbest bırakıldıktan sonra Ukrayna'ya giderek nişanlısı Vang ile bir araya geldiğini belirtti.
Çift, Vang'ın Ukrayna'dan Çin'e iade edilme ihtimali endişesiyle Hollanda'ya kaçtı.
ÇİN İDDİALARI REDDETTİ
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, iddiaya ilişkin "Size söyleyebileceğim şey, kişinin bahsettiği durumun doğru olmadığı" açıklamasını yaparken, Dubaili yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.
ChinaAid'in başkanı Fu, Vu tarafından bahsi geçen sürede en az dört veya beş kez arandığını, bu aramalardan birkaçının Dubai'den bilinmeyen bir numaradan geldiğini söyledi.
İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
Çin'de son yıllarda Uygurluların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyunca eleştiriliyor.
Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.
Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.
BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken; Çin, kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.
Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.
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