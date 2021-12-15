Çin'in dev radyo teleskobundan yeni keşif

Şinhua ajansının haberine göre, teleskoptan sorumlu baş bilim insanı Li Di, tekrar eden tek kaynaktan 1652 bağımsız patlamanın kayda alındığını belirtti.

Li, gözlem sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan patlamanın, bilinen en geniş hızlı radyo dalga patlamaları dizisi olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar bulguların derin uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağının çözülmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

2016'da inşa edilen FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD Porto Riko'da 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor.