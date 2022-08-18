Çin'de meydana gelen selde 16 kişi öldü

AA / HABERTURK.COM

Yerel Afet İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, eyalet merkezi Şining şehrine bağlı Datong Hui ve Tu özerk ilçesinde sabah saatlerinde sel meydana geldi.

Dağlık bölgedeki özerk ilçede sel nedeniyle 2. seviye alarm ilan edilirken şu ana kadar 16 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Çinghay İtfaiye ve Kurtarma Dairesi, yaklaşık 600 kişilik bir ekibi arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderdiğini açıkladı.

Çin'in doğu ve güney kesimlerini etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle son 60 yılın yüksek sıcaklıkları kaydedilirken, Himalayalar uzantısındaki Tibet-Çinghay Platosu'nda selin meydana gelmesi ekstrem iklim koşullarındaki artışa işaret ediyor.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.