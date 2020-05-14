Çin'in Cilin şehrinde, Kovid-19 vakalarındaki artış üzerine bazı yasaklar getirildi

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South China Morning Post'un haberine göre, dün tespit edilen 6 yeni Kovid-19 vakası ile geçen haftadan bu yana görülen toplam vaka sayısının 21'e ulaşmasının ardından Cilin şehrinde tren ve uzun mesafe otobüs hizmetleri durdurulurken, sosyal organizasyonlar yasaklandı ve halka açık kapalı alanlara girişler yasaklandı.

Cilin Belediye Başkan Yardımcısı Gay Dongping, basına yaptığı açıklamada, salgın durumunun, "çok ciddi ve karmaşık olduğunu ve daha da yayılma riski taşıdığını" belirtti.

Gay, "Salgının yayılmasını önlemek için Cilin salgın önleme ve kontrol grubu, şehirde kontrol önlemleri uygulanmasına karar verdi." dedi.

Ulusal 3 salgın önleme ekibinin, durumu araştırmak için eyaletten uzmanlarla çalışmak üzere Cilin'e geldiğini aktaran Gay, tıbbi uzmanların, salgının kaynağını ve bulaşma zincirini en kısa zamanda belirlemek için çalıştığını ifade etti.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada da alınan önlemler kapsamında bölgedeki tüm yerleşim alanlarına ve köylere giriş çıkışların kapatılacağı belirtildi.

Cilin'den ayrılmak isteyen herkesin, ayrılmadan önceki 48 saat içinde yapılmış, Kovid-19 taşıyıp taşımadığını gösteren bir nükleik asit testinin negatif olduğuna dair belge sunması gerekiyor.

Açıklamada, şehirdeki sinemalar, internet kafeler, oyun salonları ve hamamlar gibi kapalı mekanların bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Global Times'ın haberine göre, Cilin'de muayenehanelerin ateşli hastaları kabul etmesi yasaklandı ve bu hastaları, belirlenen hastanelere yönlendirmeleri zorunluluğu getirildi.

Cilin'de geçen haftadan bu yana kaydedilen toplam 21 vaka ile komşu Liaoning eyaletinde görülen 1 vakanın, şehrin yakınındaki Şulan'da yaşayan, Kovid-19 testi 7 Mayıs'ta pozitif çıkan, 45 yaşındaki bir çamaşırhane işçisiyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Eyaletin dışına seyahat etmediği ve yurt dışından dönen hiç kimseyle irtibatı olmadığı belirtilen söz konusu kadında virüs tespit edilmeden önceki 73 gün boyunca hiçbir yerel vakaya rastlanmadığı ve kadının virüse nasıl yakalandığının hala bilinmediği kaydediliyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Çin ana karasında bugüne kadar 82 bin 926 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.